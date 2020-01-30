В Татарстане многодетная мать вынесла из пожара двоих детей, но не смогла спасти третьего — фото и видеорепортаж

В Альметьевском районе Татарстана многодетная мать вынесла из горящего дома двоих детей, но не смогла спасти младшего сына. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожар произошел сегодня около девяти часов утра в деревянном доме в селе Кичучатово Альметьевского района. Огонь разгорелся, когда мать находилась на кухне, а дети — в комнате. Женщина услышала крики детей, что что-то горит. Забежав в комнату, она вывела двух детей на улицу, а младшего мальчика найти не смогла. Затем она попыталась снова войти в дом, но из-за сильного дыма не смогла. Вскоре прибежал отец, которому сообщили, что горит дом. Мужчина попытался проникнуть в дом через окно, разбил оконное стекло, но также из-за сильного дыма не смог попасть внутрь.

В ходе тушения пожара обнаружено тело пятилетнего мальчика. Также пострадал мужчина — у него резаная рана руки.

Пожарные рассматривают несколько версий возникновения пожара, в том числе электротехническую причину и детскую шалость. На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора, передает ведомство.