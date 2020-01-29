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Минсвязи РФ хочет открыть доступ силовикам к данным россиян

08:04, 29.01.2020 1
Минсвязи РФ хочет открыть доступ силовикам к данным россиян

Министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность (ОРД), предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.

С этим предложением он выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика», с презентацией министра на этом заседании ознакомились «Ведомости».

Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Как указывают эксперты издания, сейчас доступ к этим данным силовики получают по-разному, например, по решению суда — в частности, это касается банковской информации.

ТехнологииITОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:11
    Все и так уже имеется в реальности...Осталось только подвести законодательную базу...Всевидящее око - было, есть и будет!!!
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