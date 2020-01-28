В Казани самая длинная пробка растянулась на 2,7 км

Фото: скриншот

Во вторник самой длинной пробкой Казани стал затор на проспекте Победы, от улицы Академика Глушко до улицы Академика Губкина. Он растянулся на 2,7 км.

Стоит отметить, что самая длинная пробка продержалась всего 30 минут, по сравнению с другими заторами.

Сегодня вечером максимальная загруженность казанских дорог составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню.

Наиболее загруженными магистралями оказались: улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов в обе стороны (6 баллов), улица Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге в обе стороны (4 балла).



Кроме того, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на одной магистрали было отмечено нехарактерно свободное для данного времени движение. Это проспект Универсиады в центр (1 балл, что на 2 балла ниже обычного).

