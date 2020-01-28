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Рустам Минниханов обсудил с главой компании Time Hotels Management развитие гостиничного бизнеса в Татарстане

17:38, 28.01.2020
Рустам Минниханов обсудил с главой компании Time Hotels Management развитие гостиничного бизнеса в Татарстане
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором компании, специализирующейся на гостиничном бизнесе, Time Hotels Management Мухамедом Авадаллой.

Авадалла рассказал главе республики о компании, ее проектах, реализованных в различных странах, а также озвучил наиболее привлекательные направления для развития бизнеса на территории Татарстана.

Встреча прошла в Доме Правительства РТ при участии руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талии Минуллиной, председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергея Иванова и других, передает пресс-служба президента РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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