Рустам Минниханов обсудил с главой компании Time Hotels Management развитие гостиничного бизнеса в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором компании, специализирующейся на гостиничном бизнесе, Time Hotels Management Мухамедом Авадаллой.

Авадалла рассказал главе республики о компании, ее проектах, реализованных в различных странах, а также озвучил наиболее привлекательные направления для развития бизнеса на территории Татарстана.

Встреча прошла в Доме Правительства РТ при участии руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талии Минуллиной, председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергея Иванова и других, передает пресс-служба президента РТ.