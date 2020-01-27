Стала известна основная причина смерти челнинцев

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам 2019 года в Набережных Челнах зафиксирован самый низкий показатель смертности по республике: на тысячу человек показатель составляет 8,2, по Татарстану — 11.

Всего в прошлом году в городе зарегистрировано 4 386 смертей, что на 4% меньше, чем в 2018 году.

На первом месте причин смертности оказались болезни сердечно-сосудистой системы — 56%. Далее идут злокачественные образования (21%), болезни органов дыхания (5%), болезни ЖКТ (7%), диабет (3%) и иные причины (6%), передают «Челнинские известия».

Ранее сообщалось, что за 2019 год в Казани число регистраций рождения оказалось больше регистрации смерти почти на 35%. Это самый большой показатель среди крупных городов Поволжья.