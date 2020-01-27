Число родившихся за год в Казани превысило число умерших более чем на треть

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За 2019 год в Казани число регистрации рождения больше регистрации смерти почти на 35%. Это самый большой показатель среди крупных городов Поволжья, заявили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города.

В целом количество зарегистрированных в городе актов о смерти продолжает снижаться. Так, в прошлом году в городе зарегистрировали 12 846 умерших, что на 2,7% меньше, чем в 2018 году.

Показатель 2019 года стал одним из самых низких за последние 26 лет, при этом 50% актов о смерти зарегистрированы в отношении граждан старше 75 лет.

В целом по Татарстану также наблюдается естественный прирост населения: за 2019 год родились 43 180 детей. При этом зафиксирована смерть только 42 942 человек.

