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Сегодня в Татарстане ожидается метель

06:26, 26.01.2020
Сегодня в Татарстане ожидается метель
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 26 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах метель, гололед. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный порывами до 16 м/с. Минимальные температуры воздуха утром от -6 до -11 градусов. Днем температура воздуха будет варьироваться от -1 до -6 градусов, передает Гидрометцентр Татарстана.

Общество Татарстан
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