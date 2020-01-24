Космонавт Алексей Овчинин привез в Казань флаг компании «ТрансТехСервис», побывавший на МКС

В марте 2019 года с Байконура к Международной космической станции стартовал транспортный пассажирский корабль «Союз МС-12». На нем на МКС прибыли Герой России Алексей Овчинин, астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук. Каждый из них имел право взять с собой не более 1 килограмма груза (чтобы отправить этот килограмм на МКС, затрачивается не менее 30 тысяч долларов). Алексей Овчинин согласился включить в свой поистине «золотой» запас уникальный, знаковый предмет — флаг компании «ТрансТехСервис». Космическая миссия продлилась 202 дня.

Вячеслав Зубарев: «Мы привыкли ставить перед собой космические цели»

24 января российский космонавт приехал в Казань и привез с собой флаг, чтобы лично вручить его компании. В автосалоне BMW его сердечно встретил генеральный директор «ТрансТехСервиса» Вячеслав Зубарев. Сначала Овчинину показали салон, самые передовые модели автомобилей, а потом состоялась дружеская неформальная беседа за чаем.

Вячеслав Зубарев рассказывает, что организовать путешествие флага за пределы Земли его подвигли детские мечты и желание позитивно замотивировать 6 000 сотрудников компании:

«Конкретной цели закинуть куда-то флаг у нас, конечно, не было. Просто так сложились обстоятельства: появилась возможность благодаря нашим друзьям, и мы, конечно же, этой возможностью воспользовались. Это же очень эмоциональный момент: в детстве наше поколение хотело стать космонавтами чуть ли не поголовно — девять из десяти мальчишек. Это была мечта, особое трепетное отношение, предмет гордости за страну. Поэтому тема очень символичная.

Коллектив у нас молодой и амбициозный, мы привыкли ставить перед собой космические цели. Поэтому «космический флаг» становится своего рода символикой. Коллективу всегда приятно осознавать, что у нас есть связь с легендарными людьми. У нас шесть тысяч человек, и они должны чего-то добиться, используя в том числе и моральную поддержку героических людей. Но дальше нужно сосредоточиться на бизнесе. Надо самим достигать чего-то дальше, вдохновляться чужими примерами, но идти своим путем!»

Алексей Овчинин: «Если очень захотеть, можно в космос полететь»

Алексей Овчинин на встрече рассказал о том, как стал космонавтом, как шел к своей мечте. И современной молодежи он тоже посоветовал добиваться любой цели, какой бы сложной она ни казалась. Космонавт процитировал фразу из песни: «Если очень захотеть, можно в космос полететь» — тот случай, когда фраза эта прозвучала как никогда правдиво, без тени метафоры.

Памятуя о том, чей флаг побывал вместе с ним в космосе, автолюбителям Герой России пожелал:

— Во-первых, чтобы машины не ломались, чтобы они доставляли удовольствие в плане вождения. Конечно же, хотелось бы, чтобы все грамотно ездили, не хамили на дорогах, помогали друг другу в случае необходимости — ну и чаще покупали новые машины!

После чаепития прошла фотосессия, Овчинин разноцветными маркерами подписал тот самый космический флаг и свою фотографию с ним на МКС. Теперь флаг отправится в памятный уголок компании, и она продолжит двигаться дальше, к космическим свершениям.

Партнерский материал. Фото предоставлены пресс-службой компании "ТрансТехСервис"