Показатель общей смертности в Татарстане за год снизился на пять процентов

Фото: Инна Серова

О снижении смертности за прошлый год, первый год реализации приоритетного национального проекта«Здравоохранение», отчитался Минздрав Татарстана сегодня на итоговой коллегии.

Показатель общей смертности в 2019 году составил 11 случаев на 1 тыс. населения, сообщил министр Марат Садыков, что ниже показателя 2018 года на 5,2%. С 2015 года смертность лиц трудоспособного возраста снизилась на 15,3%, детская смертность — на 35,6%, материнская — вдвое.

Самые низкие показатели смертности в Татарстане в 2019 году были зарегистрированы в Набережных Челнах (8,2 на 1000 населения), Нижнекамске (8,8 на 1000), Елабужском районе (9,6 на 1000) и в Казани ( 9,8 на 1000).

Ранее «Реальное время» писало, что на повышение продолжительности жизни в Татарстане и снижение смертности федеральный бюджет до 2024 года выделит 7 млрд рублей.