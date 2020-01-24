Казанская компания «Лизинг-Трейд» разместила облигации на 500 млн рублей

Накануне казанское ООО «Лизинг-Трейд» разместило дебютный выпуск облигаций объемом 500 млн рублей.



«Сегодня появилась возможность финансировать digital-проекты вне зависимости от цифровой оптимизации банков-партнеров. Это позволит «Лизинг-Трейд» снять ряд ограничений, которые накладывает банковское фондирование, и сделать услуги лизинга более современным и гибкими для клиентов. При этом планируется уровень облигационного фондирования довести до 30%», — сообщили в компании.



Как отметил организатор выпуска «Иволга Капитал», дебютный выпуск «Лизинг-Трейда» стал вторым выпуском облигаций на Московской бирже в этом году. Всего было принято 510 заявок.

Ранее казанский «Завод КриалЭнергоСтрой» разместил на Московской бирже трехлетние облигации на сумму 150 млн рублей.