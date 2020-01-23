Гол Абдуллина принес победу «Нефтехимику» над «Чайкой»

«Нефтехимик» в рамках подготовки к весенней части чемпионата ФНЛ в контрольном матче обыграл песчанокопскую «Чайку» (2:1).

Нижнекамцы отлично начали игру, дважды забив уже в первом тайме. Футболисты «Чайки» до перерыва сумели отыграть один мяч, но большего добиться не смогли. При этом игрок «Нефтехимика» Кленкин не реализовал пенальти.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 2:1 (2:1)

Голы: Канаев (18), Абдуллин (36) — Безденежных (40).