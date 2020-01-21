Цулыгин заявил о смене стиля игры «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин, комментируя победу над «Адмиралом» (2:0), сообщил об изменениях в стиле игры уфимского клуба, которые он привнес после поездки в Швейцарию.

«Была очень тяжелая боевая победа, она была нужна. Активный соперник, хорошо катался. Мы показали не такую красивую игру, но взяли два очка. Сейчас надо играть правильно, чтобы выигрывать, не до красоты. Хочу отметить Метсолу, он сыграл хорошо.

Мы в последнее время после Швейцарии всегда играем более короткими сменами. Потому что надо восстанавливаться, во время игры не переигрывать , не закисляться. Чтобы свежими выходить на следующие смены», — заявил Цулыгин.

Следующую игру в рамках КХЛ «Салават Юлаев» сыграет в Казани, где 25 января встретится с «Ак Барсом».