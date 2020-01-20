Кадыров сообщил, что ему не предлагали должностей вне республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему никто не предлагал должностей вне республики.

«Я не заинтересован ни в какой должности вне Чеченской Республики. И никто мне никогда этого не предлагал, и я не давал повода для таких предложений. Я хочу закончить свою карьеру у себя в республике», — передает ТАСС слова Кадырова.

Ранее СМИ сообщали, что глава Чечни находится на больничном, однако появлялась информация, что ему хотят предложить должность вне республики.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова режиссера Александра Сокурова о награде Героя России и главе Чечни Рамзане Кадырове. Он рассказал, что Кадыров до сих пор сам принимает участие в контртеррористических операциях.

