В Татарстане судят директора фермы, где разнорабочего убила лошадь

Следственный отдел СУ СК России по РТ Верхнеуслонского района передал в суд уголовное дело против 43-летнего директора фермы, обвиняемого в смерти разнорабочего из-за несоблюдений требований безопасности.

Сообщается, что несчастный случай произошел в ноябре 2019 года. На ферме начали привлекать разнорабочего в качестве скотника. При этом мужчина не был обучен правилам безопасности и не должен был допускаться к выполнению работ на ферме.

10 ноября 2019 года рабочему поручили привезти корм для скота. При транспортировке он управлял запряженной в телегу лошадью, шагая рядом с ней, тогда как по требованиям безопасности он должен был сесть в телегу и управлять лошадью с помощью вожжей. В какой-то момент лошадь поскакала вперед. Мужчина упал под нее. Животное сначала наступило на него, а затем провезло по нему телегу. Потерпевший скончался на следующий день.

Обвиняемый свою вину признал. Он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.