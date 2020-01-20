В финал «Серебряного Лучника» — Приволжье вышли 19 проектов из 10 регионов ПФО

Подведены итоги заочного этапа оценки проектов, заявленных на IX Региональную премию в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье.

Напомним, что в конкурсе участвуют проекты, реализованные в регионах Приволжского федерального округа в 2019 году. В жюри премии входят ведущие эксперты по коммуникациям, работающие в органах власти и крупнейших бизнес-структурах Приволжья, а также руководство представительств центральных федеральных СМИ.

В соответствии с регламентом премии, заочный этап голосования проходил в закрытой системе с индивидуальным доступом каждого члена жюри. Эксперты оценивали работы по таким критериям, как сложность целей и значимость проекта, аналитическая проработка проекта, креативность, связанность проекта с предыдущими работами компании, комплексность инструментов, достижение заявленных целей. Каждый из показателей оценивался по 100-бальной шкале. Участники, занявшие первые три места в каждой номинации, стали финалистами премии «Серебряный Лучник» — Приволжье.

Очные защиты мастеров коммуникаций состоятся 30 января 2020 года в Нижнем Новгороде (Культурное пространство DKRT, ул. Большая Покровская, 18). Проект, признанный наилучшим среди финалистов, автоматически войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».

В шорт-лист IX Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье вышли следующие проекты:

Номинация «Маркетинговые и корпоративные коммуникации»

Экологическая акция «Булгаковский лес» , АО «Башспирт», Республика Башкортостан;

, АО «Башспирт», Республика Башкортостан; Арт-объект «Авиамузей под открытым небом» , АО «ОДК-Пермские моторы», Пермский край;

, АО «ОДК-Пермские моторы», Пермский край; Курс обучения SMM с нуля Fragency Skills , SMM-агентство Fragency, Республика Татарстан.

Номинация «Продвижение государственных, общественных и социальных программ»

«Инстаграм»-аккаунт «Рыжий полицейский» , Отделение информации и общественных связей Управления на транспорте МВД РФ по ПФО, Нижегородская область;

, Отделение информации и общественных связей Управления на транспорте МВД РФ по ПФО, Нижегородская область; Экологический проект «Зеленая Башкирия» , Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, Республика Башкортостан;

, Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, Республика Башкортостан; Флэшмоб по математике Mathcat («Маткэт») , Фонд поддержки инновационного образования, Саратовская область.

Номинация «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность»

Социальная акция «Питьевые фонтаны любимому городу» , АО «Кировские коммунальные системы», Кировская область;

, АО «Кировские коммунальные системы», Кировская область; Благоустройство социальной швейной мастерской «Чудо мамы» , «ИКЕА» Казань, Республика Татарстан;

, «ИКЕА» Казань, Республика Татарстан; Телерадиомарафон «Добро без границ» , Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Мордовия», Республика Мордовия.

Номинация «Продвижение технологий будущего»

Соревнование по робототехнике «Робофутбол для особых детей» , Нижегородская региональная благотворительная общественная организация «Забота», Нижегородская область;

, Нижегородская региональная благотворительная общественная организация «Забота», Нижегородская область; Соревнование «Волжская солнечная флотилия» , Нижегородский морской клуб, Нижегородская область;

, Нижегородский морской клуб, Нижегородская область; Онлайн-игра «Безналичный человек» , Чувашское отделение ПАО «Сбербанк», Республика Чувашия.

Номинация «Продвижение культуры и исторического наследия»

Информационная кампания «Открытая Стрелка» , общественная организация «Открытая Стрелка», Нижегородская область;

, общественная организация «Открытая Стрелка», Нижегородская область; Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» , «Том Сойер Фест — Нижний Новгород», Нижегородская область;

, «Том Сойер Фест — Нижний Новгород», Нижегородская область; Презентация археологической находки «Сто лет под землёй. История одного клада» , Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермский край;

, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермский край; 170-летие заводу «Красное Сормово» , завод «Красное Сормово», Нижегородская область.

Номинация «Развитие и продвижение территорий»