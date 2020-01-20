В финал «Серебряного Лучника» — Приволжье вышли 19 проектов из 10 регионов ПФО
Подведены итоги заочного этапа оценки проектов, заявленных на IX Региональную премию в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье.
Напомним, что в конкурсе участвуют проекты, реализованные в регионах Приволжского федерального округа в 2019 году. В жюри премии входят ведущие эксперты по коммуникациям, работающие в органах власти и крупнейших бизнес-структурах Приволжья, а также руководство представительств центральных федеральных СМИ.
В соответствии с регламентом премии, заочный этап голосования проходил в закрытой системе с индивидуальным доступом каждого члена жюри. Эксперты оценивали работы по таким критериям, как сложность целей и значимость проекта, аналитическая проработка проекта, креативность, связанность проекта с предыдущими работами компании, комплексность инструментов, достижение заявленных целей. Каждый из показателей оценивался по 100-бальной шкале. Участники, занявшие первые три места в каждой номинации, стали финалистами премии «Серебряный Лучник» — Приволжье.
Очные защиты мастеров коммуникаций состоятся 30 января 2020 года в Нижнем Новгороде (Культурное пространство DKRT, ул. Большая Покровская, 18). Проект, признанный наилучшим среди финалистов, автоматически войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».
В шорт-лист IX Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье вышли следующие проекты:
Номинация «Маркетинговые и корпоративные коммуникации»
- Экологическая акция «Булгаковский лес», АО «Башспирт», Республика Башкортостан;
- Арт-объект «Авиамузей под открытым небом», АО «ОДК-Пермские моторы», Пермский край;
- Курс обучения SMM с нуля Fragency Skills, SMM-агентство Fragency, Республика Татарстан.
Номинация «Продвижение государственных, общественных и социальных программ»
- «Инстаграм»-аккаунт «Рыжий полицейский», Отделение информации и общественных связей Управления на транспорте МВД РФ по ПФО, Нижегородская область;
- Экологический проект «Зеленая Башкирия», Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, Республика Башкортостан;
- Флэшмоб по математике Mathcat («Маткэт»), Фонд поддержки инновационного образования, Саратовская область.
Номинация «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность»
- Социальная акция «Питьевые фонтаны любимому городу», АО «Кировские коммунальные системы», Кировская область;
- Благоустройство социальной швейной мастерской «Чудо мамы», «ИКЕА» Казань, Республика Татарстан;
- Телерадиомарафон «Добро без границ», Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Мордовия», Республика Мордовия.
Номинация «Продвижение технологий будущего»
- Соревнование по робототехнике «Робофутбол для особых детей», Нижегородская региональная благотворительная общественная организация «Забота», Нижегородская область;
- Соревнование «Волжская солнечная флотилия», Нижегородский морской клуб, Нижегородская область;
- Онлайн-игра «Безналичный человек», Чувашское отделение ПАО «Сбербанк», Республика Чувашия.
Номинация «Продвижение культуры и исторического наследия»
- Информационная кампания «Открытая Стрелка», общественная организация «Открытая Стрелка», Нижегородская область;
- Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», «Том Сойер Фест — Нижний Новгород», Нижегородская область;
- Презентация археологической находки «Сто лет под землёй. История одного клада», Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермский край;
- 170-летие заводу «Красное Сормово», завод «Красное Сормово», Нижегородская область.
Номинация «Развитие и продвижение территорий»
- Проект «Солнечная Люльченка — меняем смыслы и пространство», Городское сообщество «Малые реки Кирова», Кировская область;
- Фестиваль «Бульвар», АНО «АРТ-ФЕСТ», Ульяновская область;
- Туристический маршрут «Город рыжей девочки», Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Республика Удмуртия.
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