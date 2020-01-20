Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +2 градусов

В понедельник, 20 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. В отдельных районах возможен слабый гололед.

Ветер западный умеренный. сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -3°С до +2°С. В Казани возможно от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться около 0°С.

