В МЧС дали рекомендации желающим окунуться в крещенские купания — видео

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В МЧС дали рекомендации желающим окунуться в крещенские купания, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Прежде чем приступать к купанию, необходимо разогреться, отметил главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов. К купели следует подходить к обуви, а спускаясь в прорубь, следует держаться за ступеньки.

Все желающие исполнить омовение могут отправиться к Никольскому храму в поселке Красная Горка и храму Казанской иконы Божией Матери в поселке Мирный. Также будет оборудована закрытая купель в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в поселке Савиново.

В Раифском монастыре из-за тонкого льда купания организовали на новом месте — с часовни Пантона. Купель в этом году располагается ближе к берегу. Воду освятит Владыка Феофан сразу после ночной литургии.

Для желающих окунуться предусмотрены места для переодевания, а также монастырская трапеза на 100 человек.

Доехать до монастыря можно будет на автобусе. В ночь на 19 он будет курсировать до дополнительной остановки у села «Садовая».

