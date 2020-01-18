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МЧС Татарстана предупреждает жителей о тумане и гололедице

17:13, 18.01.2020
МЧС Татарстана предупреждает жителей о тумане и гололедице
Фото: pxhere.com

МЧС Татарстана предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий.

Так, по сообщению «Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ», с 18.00 18 января до 18.00 19 января на территории республики ожидается сильная гололедица. Ночью и утром — туман.

Ранее, 16 января, в Казани зафиксировали новый температурный рекорд. По данным наблюдений, на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» температура воздуха в этот день достигла +2,6°С.

Общество Татарстан
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