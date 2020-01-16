Рафис Бурганов проконтролирует все случаи отказа в приеме в 10-е классы

Глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов предупредил, что будет контролировать все случаи незаконного отказа в приеме школьников в 10-е классы.

«Право учиться в 10-м классе гарантировано государством, в том числе и материально. Прием осуществляется за счет бюджета. Если ребенок хочет продолжить учебу в школе после 9-го класса, то он должен там учиться. Прошу без отклонений соблюдать порядок приема в 10-е классы, в начальную школу. Нужно избежать случаев, когда без причин отказывают детям в продолжении учебы», — отметил министр, обращаясь к методистам отделов образования исполкомов и директорам.

Кроме того, Бурганов призвал брать на особый контроль все обращения родителей, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

