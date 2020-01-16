Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться в России легионерами
Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в российских соревнованиях по нескольким видам спорта. Данная норма закреплена в соответствующих приказах Минспорта РФ, которые опубликованы на портале правовой информации, сообщает «РИА Новости».
Такое решение было принято после прошедшего суда ЕАЭС, который вынес заключение о недопустимости ограничений в национальных спортивных соревнованиях на участие спортсменов — граждан государств Союза.
Легионерами граждане ЕАЭС в России не будут считаться в баскетболе, футболе, волейболе, регби и хоккее на траве.
В ЕАЭС кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым