Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться в России легионерами

Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в российских соревнованиях по нескольким видам спорта. Данная норма закреплена в соответствующих приказах Минспорта РФ, которые опубликованы на портале правовой информации, сообщает «РИА Новости».

Такое решение было принято после прошедшего суда ЕАЭС, который вынес заключение о недопустимости ограничений в национальных спортивных соревнованиях на участие спортсменов — граждан государств Союза.

Легионерами граждане ЕАЭС в России не будут считаться в баскетболе, футболе, волейболе, регби и хоккее на траве.

В ЕАЭС кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.