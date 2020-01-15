Российские игроки вновь выберут самую надежную букмекерскую компанию России

Информационно-аналитический портал «Рейтинг Букмекеров» запустил открытое голосование, чтобы определить самую надежную российскую беттинг-компанию по итогам 2019 года. На сайте Международной премии «РБ» также будет возможность выбрать лучшего спортивного журналиста, амбассадора бренда, лучшее приложение года — всего представлено более 20 номинаций.

Вторым этапом станет голосование экспертного жюри, в состав которого войдут основатель «Рейтинга Букмекеров» Паруйр Шахбазян, директор по связям с общественностью Российской премьер-лиги Сергей Алексеев, генеральный директор Профессиональной футбольной лиги Николай Акелькин, пресс-атташе национальной сборной России по хоккею Марат Сафин, президент Fight Nights Global Камил Гаджиев, сооснователь студий RuHub и Maincast Виталий Волочай.

«На премии «РБ» будут отмечены лучшие букмекерские конторы России за 2019 год, а также самые эффективные партнерства клубов и федераций с беттинг-компаниями. Здесь и отчисления в поддержку спорта, и благотворительность, и рекламные инвестиции», — рассказал учредитель премии «РБ» Паруйр Шахбазян.

«Настоящим прорывом в российской игровой индустрии стал партнерский контракт букмекерской компании «Олимп» и Rabmler Group в рамках проекта «Okko Спорт». У букмекерской компании впервые появилась возможность на эксклюзивной основе транслировать все матчи мировой лиги у себя на сайте и в мобильном приложении. Премия «РБ» — важное событие отрасли, где главное условие победы — профессиональные успехи компании», — отметил директор по развитию БК «Олимп» Константин Гусев.

Результаты голосования будут объявлены 27 февраля на торжественной церемонии вручения премии.