Меры, объявленные Путиным, потребуют от 400 до 500 млрд рублей в год

Экономические и социальные меры, о принятии которых сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, потребуют затрат от 400 до 500 млрд рублей в год. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В свою очередь, глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что расходы на предложения Путина по материнскому капиталу оцениваются в 100 млрд рублей в текущем году.

Напомним, Путин объявил ряд новшеств. Среди них: маткапитал уже при рождении первенца, бесплатное горячее питание для младших школьников, корректировки важной для бизнеса 210-й статьи в Уголовном кодексе, компенсации регионам двух третей выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета и многое другое.

«Реальное время» провело текстовую трансляцию обращения российского лидера в режиме online.