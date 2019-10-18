«Татспиртпром» заявил о планах открыть первый завод за рубежом

Производитель алкоголя «Татспиртпром» (ТСП) запускает завод по разливу спиртных напитков в Азербайджане, рассказал гендиректор компании Ирек Минахметов.

Завод запускается в партнерстве с местным дистрибьютером Carchioglu Group. Управлять заводом будет ООО «РусАзериСпиритс», в котором партнеры представлены в равных долях по 50%.

По словам Минахметова, в течение трех лет компания намерена занять до 20% рынка водки в Азербайджане.

Как отмечает «Коммерсантъ», завод в Азербайджане будет первой зарубежной площадкой ТСП. При этом с октября 2018 года водки Tundra и Graf Ledoff в Азербайджане разливал местный завод Azeri. Однако, по словам Минахметова, на местном рынке наблюдается увеличение спроса, и мощностей этого предприятия стало не хватать.

Издание при этом не приводит сроков запуска завода, но отмечает: он разместится в 180 км от Баку.

