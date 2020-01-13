В новогодние праздники на поездах совершили поездки почти 6 млн человек

В России на новогодние праздники — с 27 декабря 2019 года по 12 января 2020 года — 5,8 млн человек совершили поездки на поездах дальнего следования. Это на 4,8% больше, чем год назад.

Всего в этот период было назначено 493 дополнительных поезда.

Пиковыми датами выезда пассажиров в различные города страны стали 28, 29 и 30 декабря 2019 года. Что касается спроса, то он вырос на дневные и двухэтажные поезда, сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД).

Ранее Казань стала вторым по популярности направлением у россиян, которые решили встретить Новый год в поезде.