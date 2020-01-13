Алексей Семенов: «Я думаю, «Салават» будет минимум в финале»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семенов поделился ожиданиями от выступления команды в оставшейся части сезона в КХЛ.

— Насколько важно было победить после поражения от московского «Динамо» и «Локомотива»?

— Была хорошая командная игра. Конечно, было важно победить. У нас каждая игра — плей-офф. Так что готовимся к каждой игре. Понятно, что у нас где-то что-то не получается, пытаемся это наработать на тренировках. В игре с Ригой все получилось — большинство, сыграли на ноль, спасибо Андрюхе (Андрей Кареев, — прим. ред.), он хорошо отыграл.

— В прошлом году «Салават» стал бронзовым призером КХЛ. Мало кто думал, что команда во второй половине сезона будет бороться за плей-офф. Вы удивлены, что попали в такую ситуацию?

— А что мы ворошим прошлое? Надо думать о следующей игре. Да, был хороший пробег, мы отлично отыграли. Надо собираться в этом сезоне. Я думаю, будет минимум финал.

— Финал чего?

— А там уже посмотрим (улыбается).

— Какое состояние внутри команды после двух поражений?

— Состояние хорошее. Просто не получаются какие-то моменты, но мы нарабатываем их на тренировках. Физическое состояние отличное, — сказал Семенов изданию «Горобзор».