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Алексей Семенов: «Я думаю, «Салават» будет минимум в финале»

13:54, 13.01.2020
Алексей Семенов: «Я думаю, «Салават» будет минимум в финале»
Фото: vk.com/hcsalavat

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семенов поделился ожиданиями от выступления команды в оставшейся части сезона в КХЛ.

— Насколько важно было победить после поражения от московского «Динамо» и «Локомотива»?

— Была хорошая командная игра. Конечно, было важно победить. У нас каждая игра — плей-офф. Так что готовимся к каждой игре. Понятно, что у нас где-то что-то не получается, пытаемся это наработать на тренировках. В игре с Ригой все получилось — большинство, сыграли на ноль, спасибо Андрюхе (Андрей Кареев, — прим. ред.), он хорошо отыграл.

— В прошлом году «Салават» стал бронзовым призером КХЛ. Мало кто думал, что команда во второй половине сезона будет бороться за плей-офф. Вы удивлены, что попали в такую ситуацию?

— А что мы ворошим прошлое? Надо думать о следующей игре. Да, был хороший пробег, мы отлично отыграли. Надо собираться в этом сезоне. Я думаю, будет минимум финал.

— Финал чего?

— А там уже посмотрим (улыбается).

— Какое состояние внутри команды после двух поражений?

— Состояние хорошее. Просто не получаются какие-то моменты, но мы нарабатываем их на тренировках. Физическое состояние отличное, — сказал Семенов изданию «Горобзор».

СпортХоккей Башкортостан
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