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Повышение пенсий до 16,5 тыс. рублей коснется 32 млн пенсионеров

15:23, 30.12.2019
Повышение пенсий до 16,5 тыс. рублей коснется 32 млн пенсионеров
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, до 16,5 тыс. рублей. Повышение коснется 32 млн неработающих пенсионеров.

«Выплаты пенсионеров, которые в течение года завершат работу, также будут повышены на все пропущенные индексации», — сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Ранее в Госдуме зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил выплачивать одиноким российским пенсионерам «новогодний капитал» — деньги для покупки продуктов и атрибутов для празднования Нового года.

Общество
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