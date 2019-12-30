Повышение пенсий до 16,5 тыс. рублей коснется 32 млн пенсионеров
С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, до 16,5 тыс. рублей. Повышение коснется 32 млн неработающих пенсионеров.
«Выплаты пенсионеров, которые в течение года завершат работу, также будут повышены на все пропущенные индексации», — сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
Ранее в Госдуме зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил выплачивать одиноким российским пенсионерам «новогодний капитал» — деньги для покупки продуктов и атрибутов для празднования Нового года.Общество
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