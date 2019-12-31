Хабиров попросил водителей быть аккуратнее на дорогах

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Радий Хабиров попросил водителей быть аккуратнее на дорогах из-за резко выпавшего снега.

«Перед самым Новым годом погода преподнесла нам сюрприз в виде обильного снегопада по всей республике. Циклон пришёл с запада, но уже накрыл все наши города и районы. Местами наблюдается сильная метель, на дорогах — гололёд», — написал глава Башкирии в своем инстаграме.

Он также рассказал, что в настоящее время выведен усиленный парк дорожной техники, работают более 1 тыс машин. Хабиров отметил, что некоторые особо опасные участки дороги планировалось закрыть, но было принято решение усиленно очищать дороги от снега.

«Единственная просьба — прошу без крайней необходимости не выезжать на автомобиле, а если уж пришлось выехать — будьте предельно аккуратны на дорогах», — заключил Хабиров.