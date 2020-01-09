«Пятёрочка» в новой концепции пришла в Казань

Первый в Татарстане универсам «Пятёрочка» в новой концепции открылся в Казани на проспекте Ибрагимова, 45. Площадь магазина — более 500 квадратных метров. Новая концепция учитывает современные тренды в дизайне, внутренней архитектуре и ожиданиях покупателей. Сеть неизменно сохраняет акцент на низких ценах.

Около половины торгового зала занимает категория fresh*, на специальной «фреш-арене» организована выкладка овощей, фруктов и продуктов с короткими сроками годности. Ассортимент готовой продукции (food-to-go** и ready-to-eat***) представлен более чем 70 наименованиями, оборудована отдельная зона с кофе и апельсиновым фрешем (здесь можно еще и гаджеты зарядить). В магазине есть собственная пекарня, продукция которой (60 позиций) выложена в отделе выпечки в центре торгового зала.

В дизайне использованы натуральные материалы и теплые цвета, ориентироваться в магазинах стало проще. Теперь, чтобы быстро купить свежую или готовую продукцию, не нужно обходить весь магазин: она выложена рядом со входом. Товары, которые обычно закупаются впрок, расположены по периметру торгового зала. В «сезонной» зоне магазина ассортимент обновляется два раза в месяц, в зависимости от времени года и ближайших праздников. Новая «Пятёрочка» оборудована электронными ценниками и тремя кассами самообслуживания.

Кроме того, в рамках философии устойчивого развития «Пятёрочка» внедряет различные экологические инициативы. Например, в универсаме на Амирхана используются покупательские корзины, изготовленные из переработанного пластика, продаются многоразовые сумки для продуктов и мешки для фруктов и овощей.

Материал предоставлен пресс-службой X5 Retail Group