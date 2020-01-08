Петарда взорвалась в руках у подростка в Татарстане

В Заинске у мальчика 2006 года рождения в руках взорвалась петарда. Инцидент произошел 4 января, за медицинской помощью пострадавший ребенок и его родители обратились в ЦРБ.

СМИ со слов подростка описывают ситуацию следующим образом: гуляя с родителями, мальчик нашел в сугробе петарду и решил ее поджечь. Изделие мгновенно детонировало у него в правой руке и обожгло конечность. После полученной травмы родители отвезли мальчика в больницу.

У подростка диагностировали рваные раны и термический ожог второй степени правой кисти на площади менее 1%, пишут «Новости Заинска».