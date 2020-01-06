На церемонию прощания с онкологом Андреем Павленко пришли около 200 человек

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Около 200 человек собрались на церемонии прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся от рака.

«Сейчас церемония прощания подходит к концу. Проститься с Андреем Николаевичем Павленко пришли около 200 человек», — сообщили «РИА Новости» в Спасо-Преображенском соборе, где проходило отпевание.

Павленко будет похоронен на Киновеевском кладбище.

Ранее «Реальное время» публиковало подробное интервью с Павленко, который создал проект «Жизнь человека» совместно с журналом фонда «Такие дела». Павленко решил показать пациентам, что доктора — такие же люди, и пытался дать максимум информации тем, кто не знает, куда ему идти и что делать в борьбе с болезнью.

