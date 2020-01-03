В России запустят цифровой нотариат

Фото: Минкомсвязь России

В конце 2020 года в России появится цифровой нотариат. Закон о цифровом нотариате анонсировало Министерство юстиции.

Закон предусматривает возможность удаленного обращения за совершением нотариальных действий. Заявления будут приниматься через Единый портал госуслуг, где смогут проверить личность заявителя.

«При наличии сомнений относительно личности гражданина, предъявившего документы, у нотариуса будет право проверить его личность по биометрическим персональным данным через единую информационную систему персональных данных (единую биометрическую систему). А для проверки подлинности самого нотариального документа будет введена машиночитаемая маркировка, что позволит ее проверять через единую информационную систему (ЕИС) нотариата», — передает ТАСС сообщение Минюста.

Цифровой нотариат также устанавливает порядок удостоверения сделки двумя и более нотариусами, чьи офисы располагаются в разных концах страны. Такой договор будет считаться договором, заключенным путем составления одного документа.

Закон вступит в силу в конце декабря 2020 года.