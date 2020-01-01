Exxon Mobil добилась отмены штрафа за проекты с «Роснефтью»

Американский суд встал на сторону нефтяной компании Exxon Mobil и отменил штраф, назначенный за нарушение антироссийских санкций. За совместные проекты с «Роснефтью» компания должна была выплатить $2 млн.

«Exxon Mobil признает решение суда. Оно подтверждает, что мы соблюдали санкции», — цитирует «РИА Новости» заявление компании.

Суд решил, что в 2014 году власти США не дали компании достаточно времени для сворачивания всех совместных с российским партнером проектов.

В 2017 году офис по контролю за иностранными активами Минфина США оштрафовал Exxon Mobil за ведение дел с «Роснефтью», глава которой Игорь Сечин попал в список американских санкций. В марте 2018-го Exxon Mobil сообщила о выходе из совместных проектов с «Роснефтью» из-за антироссийских санкций США и ЕС.