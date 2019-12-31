Бастрыкин рассказал о передаче в суд 80 тысяч уголовных дел

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поздравил россиян с Новым годом и рассказал, что за год сотрудники СКР передали в суд более 80 тысяч уголовных дел.

«В 2019 году в ходе активного взаимодействия с участием сотрудников оперативных служб МВД и ФСБ России расследовано несколько тысяч ранее нераскрытых преступлений», — цитирует главу ведомства пресс-служба СКР.

Бастрыкин обратил отдельное вынимание на раскрытие преступлений «террористического характера», финансирование терроризма, боевые действия на востоке Украины и так далее.