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Бастрыкин рассказал о передаче в суд 80 тысяч уголовных дел

10:17, 31.12.2019
Бастрыкин рассказал о передаче в суд 80 тысяч уголовных дел
Фото: sledcom.ru

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поздравил россиян с Новым годом и рассказал, что за год сотрудники СКР передали в суд более 80 тысяч уголовных дел.

«В 2019 году в ходе активного взаимодействия с участием сотрудников оперативных служб МВД и ФСБ России расследовано несколько тысяч ранее нераскрытых преступлений», — цитирует главу ведомства пресс-служба СКР.

Бастрыкин обратил отдельное вынимание на раскрытие преступлений «террористического характера», финансирование терроризма, боевые действия на востоке Украины и так далее.

ОбществоВласть
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