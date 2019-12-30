В России в 2020 году планируют запустить сервис по поступлению в вузы онлайн

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

В России в 2020 году планируется запустить сервис «Поступление в вуз онлайн». Разработкой занимается Министерство науки и высшего образования РФ.

В настоящее время отобрано 52 университета для участия в этом проекте.

«Суперсервис позволит абитуриентам подавать все необходимые документы на поступление в вузы по программам бакалавриата и специалитета, используя Единый портал госуслуг (ЕПГУ)», — передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Сервис поможет в едином рейтинге отслеживать конкурсную ситуацию, получать полную информацию по проходным баллам прошлого учебного года. Кроме того, каждый абитуриент сможет оценить шансы на поступление и получить полный перечень подходящих вузов.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в 2020 году планирует использовать систему распознавания лиц во время проведения ЕГЭ в регионах для идентификации учащихся и предотвращения подмены личности.

