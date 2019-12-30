Татарстанцам рекомендовали не выходить на лед в праздничные дни
Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам рекомендовал жителям республики не выходить на лед в праздничные дни.
«В связи с погодными условиями в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Спасском, Тетюшском, Лаишевском, Алексеевском, Рыбно-Слободском районах в праздничные дни, начиная с завтрашнего и по 4 января, на Волге будут неблагоприятные условия для нахождения на льду», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Уточняется, что в эти дни на реках образовывается множество промоин и трещин. В связи с этим специалисты Госкомитета рекомендуют жителям вышеуказанных районов воздержаться от выхода на лед.
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