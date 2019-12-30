Татарстанцам рекомендовали не выходить на лед в праздничные дни

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам

Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам рекомендовал жителям республики не выходить на лед в праздничные дни.

«В связи с погодными условиями в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Спасском, Тетюшском, Лаишевском, Алексеевском, Рыбно-Слободском районах в праздничные дни, начиная с завтрашнего и по 4 января, на Волге будут неблагоприятные условия для нахождения на льду», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что в эти дни на реках образовывается множество промоин и трещин. В связи с этим специалисты Госкомитета рекомендуют жителям вышеуказанных районов воздержаться от выхода на лед.

