Среди самых популярных выражений десятилетия — духовные скрепы, санкции и цитата Медведева

В перечень самых популярных выражений, вошедших в нашу речь в минувшем десятилетии, вошли такие понятия, как «духовные скрепы» — в 2012 году президент России Владимир Путин произнес эти слова в послании к Федеральному собранию. В отношении нижней палаты Федерального собрания, Госдумы РФ, в ходе ее шестого созыва часто применяли фразу «взбесившийся принтер» — из-за обилия вызвавших негативную реакцию законопроектов.

Также в речи нашли отражения новые экономические реалии второй половины десятилетия. Практически каждый россиянин включил в активный словарный запас понятия «санкции» и «эмбарго». Кроме того, в мем превратилась фраза премьер-министра РФ Дмитрия Медведева «денег нет, но вы держитесь», произнесенная в 2016 году в Крыму, в ходе разговора с местными жителями.

Кроме того, именно на конец десятилетия пришелся бум блокчейн-технологий — в связи с этим россияне выучили такие понятия, как «биткоин» и «майнинг». Также технологии принесли нам интернет-мем «Как тебе такое, Илон Маск?».

Подробнее о словах и выражениях минувшего десятилетия читайте в материале «Реального времени»