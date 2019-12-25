В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил выплачивать одиноким российским пенсионерам «новогодний капитал» — деньги для покупки продуктов и атрибутов для празднования Нового года.

Как сообщает RT, выплаты должны помогать старикам не тратить личные средства на праздники.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется», — говорится в обращении.

Размер выплат может изменяться. По мнению Чернышова, он должен составлять среднюю сумму пенсии по региону.

Ранее руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов объяснил, как индексируется пенсия ушедших с работы пенсионеров.