Минниханов заявил о необходимости приложить максимум усилий для борьбы со снюсами

Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что власти республики должны «сделать всё необходимое» для борьбы со снюсами и другой никотиносодержащей продукцией.

«Я попросил провести встречу с представителями всех служб, которые будут задействованы в этой работе. Также необходимо соответствующее медиасопровождение. Мы должны пройти весь путь, отработать судебную практику. Главное — уже есть случаи отравления», — приводит его слова пресс-служба президента РТ.

Глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина рассказала, что зачастую аналоги снюса продаются в небольших магазинах. Нередко они находятся вблизи образовательных учреждений. Она подчеркнула, что запрещенную теперь продукцию необходимо изъять из магазинов до окончания зимних каникул.

Напомним, что Минниханов подписал закон об ограничении снюсов 25 декабря.