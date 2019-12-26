Максим Михайлов: «Зенит-Казань» уже многие хоронили и сейчас я рад за Вербова»

Волейболист «Зенита-Казань» Максим Михайлов прокомментировал победу в финале Кубка России.

— Мы очень счастливы, потому что в этом сезоне у нас не все получается. В последнее время нас уже многие хоронили, и я очень рад за Алексея Вербова за то, что он выстоял, выдержал. Мы смогли доказать, что его система правильная и мы двигаемся в правильном направлении.

— Владимир Алекно, которого мы снова увидели на скамейке, добавил дополнительный импульс?

— Безусловно, Владимир Романович — авторитет. Для нас, наверное, суперимпульса не было, потому что мы его видим каждый день, но безусловно, авторитет есть авторитет.

— Два раза по 3:0 очень неожиданный результат, за счет чего это удалось?

— Честно говоря, мы тоже не ожидали, что так легко получится выиграть. Может быть соперники плохо сыграли, может быть мы их так хорошо в начале придавили, что они не смогли поднять головы. Тяжело сказать, но для нас главное, что мы победили.

— Можно ли сказать, что команда нашла свою игру?

— Я бы не делал выводы, что вот мы уже самые сильные. Выиграли турнир, сделали хорошее дело. Главное, доказали себе, что можем играть хорошо в волейбол.

— Подача в «Финале четырех» полетела невероятная, расскажите, как вы провели дни паузы в Казани?

— Немного перевели дух, потому что до этого практически не было тренировок, а теперь удалось прийти в какое-то нормальное физическое состояние.

— Насколько удивило, что вас признали лучшим игроком «Финала четырех»?

— Честно говоря, я не жду наград. Я очень рад и чуть-чуть удивлен, что мы выиграли так легко первое место — вот это да, а каких-то личных наград достойны все игроки, которые у нас играли, — передает слова Михайлова корреспондент «Реального времени».

