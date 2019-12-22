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Глава ПФР рассказал о механизме повышения пенсий уволившихся пенсионеров

10:16, 22.12.2019
Глава ПФР рассказал о механизме повышения пенсий уволившихся пенсионеров

Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов объяснил, как индексируется пенсия ушедших с работы пенсионеров.

После увольнения число накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость, рассказал Дроздов в интервью «Российской газете». В 2020 году стоимость коэффициентов составит 93 рубля. К этой сумме также прибавится фиксированная выплата, которая в 2020 году достигнет 5 686,25 рубля.

«Это дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров», — заявил председатель ПФР.

Дроздов добавил, что, вернувшись на работу, пенсионер сохранит эту индексацию.

Ранее в ПФР объясняли, по каким основаниям может быть заморожена выплата пенсии.

Общество
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