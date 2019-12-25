Проект реконструкции аэропорта «Бегишево» в РТ согласовала Главгосэкспертиза

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции второй очереди аэропорта «Бегишево» в Татарстане. Эксперты уже провели проверку определения сметной стоимости работ.

Как сообщает сайт Содружества авиационных экспертов, в Бегишево будут построены необходимые инженерные сооружения и проложены патрульная дорога, проезды для пожарных автомобилей и площадки служебно-технической территории.

«Проектной документацией предусмотрена вторая очередь реконструкции аэропорта, цель которой — приведение ограждения, системы технических средств охраны и патрульной дороги в соответствие с требованиями федеральных авиационных правил и подзаконных актов, принятых в развитие федерального закона «О транспортной безопасности», — цитирует сайт сообщение Главгосэкспертизы России.

Работы планируется проводить за счет средств федерального бюджета.

Ранее стало известно, как оформят аэропорт «Бегишево» в тематике имени Николая Лемаева.