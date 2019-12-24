Новости общества

11:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Полиция опросила жительницу Татарстана, опубликовавшую видео учений МВД со школьниками

10:59, 24.12.2019
Полиция опросила жительницу Татарстана, опубликовавшую видео учений МВД со школьниками
Фото: realnoevremya.ru

Сотрудники полиции опросили жительницу Тукаевского района, опубликовавшую видео учений МВД со школьниками.

Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ, женщина была опрошена в рамках служебной проверки, для выяснения всех обстоятельств и всесторонней оценки произошедшего.

Ранее СМИ опубликовали информацию со ссылкой на члена «Альянса учителей» Раушана Валиуллина, что к жительнице Татарстана, выложившей видео учений, пришли полицейские. По словам Валиуллина, силовики потребовали сказать, откуда у нее видео и кто «попросил его опубликовать».

Ранее Министерство образования и науки Татарстана негативно отозвалось о проведении учений МВД с участием школьников в Тукаевском районе республики.

ОбществоПроисшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров