Полиция опросила жительницу Татарстана, опубликовавшую видео учений МВД со школьниками

Сотрудники полиции опросили жительницу Тукаевского района, опубликовавшую видео учений МВД со школьниками.

Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по РТ, женщина была опрошена в рамках служебной проверки, для выяснения всех обстоятельств и всесторонней оценки произошедшего.

Ранее СМИ опубликовали информацию со ссылкой на члена «Альянса учителей» Раушана Валиуллина, что к жительнице Татарстана, выложившей видео учений, пришли полицейские. По словам Валиуллина, силовики потребовали сказать, откуда у нее видео и кто «попросил его опубликовать».

Ранее Министерство образования и науки Татарстана негативно отозвалось о проведении учений МВД с участием школьников в Тукаевском районе республики.

