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Главу Минцифры РТ наградили медалью «За значительный вклад в создание цифрового эфирного телевидения России»

14:29, 23.12.2019
Главу Минцифры РТ наградили медалью «За значительный вклад в создание цифрового эфирного телевидения России»
Фото: digital.tatarstan.ru

Министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрата Хайруллина наградили памятной медалью «За значительный вклад в создание цифрового эфирного телевидения России».

Награду от имени генерального директора Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрея Романченко вручил сегодня директор филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» Владимир Якимов.

Цифровое вещание начало работать на всей территории России 14 октября 2019 года. В Татарстане переход на цифру охватил более 1,3 млн домохозяйств, передает пресс-служба Минцифры РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане назначили уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта.

ТехнологииОбществоВласть Татарстан
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