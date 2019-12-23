Главу Минцифры РТ наградили медалью «За значительный вклад в создание цифрового эфирного телевидения России»
Министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрата Хайруллина наградили памятной медалью «За значительный вклад в создание цифрового эфирного телевидения России».
Награду от имени генерального директора Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрея Романченко вручил сегодня директор филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» Владимир Якимов.
Цифровое вещание начало работать на всей территории России 14 октября 2019 года. В Татарстане переход на цифру охватил более 1,3 млн домохозяйств, передает пресс-служба Минцифры РТ.
Ранее сообщалось, что в Татарстане назначили уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта.ТехнологииОбществоВласть Татарстан
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