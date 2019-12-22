Умер французский модельер Эмануэль Унгаро

В Париже скончался французский модельер Эмануэль Унгаро.

Кутюрье было 86 лет, сообщает портал France Info.

Как данным Le Monde, последние два года Унгаро часто болел. Причина смерти не сообщается.



Унгаро родился во французском городе Экс-ан-Прованс 13 февраля 1933. В 1956 году обосновался в Париже, работал ассистентом в ателье испанского кутюрье Кристобаля Балансиага.

В 1965 году Унгаро открыл собственный дом моды во французской столице. Он покинул мир моды в 2004 году.

Среди его клиенток были бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди и актриса Катрин Денев.