Власти Колумбии запретили Uber

Власти Колумбии посчитали работу сервиса заказа такси Uber недобросовестной конкуренцией. Теперь деятельность компании на территории страны запрещена.

Колумбийское управление промышленности и торговли (SIC) встало на сторону местной службы такси Cotech подавшей иск против сервиса, передает ТАСС.

«SIC постановило, что компания Uber, лицензиат приложения Uber, предоставляет индивидуальные услуги общественного транспорта, создавая предложение и предоставляя указанную услугу пользователям. Это нарушает регулирующие рынок правила, создает значительное преимущество на рынке и вызывает отток клиентов Cotech», — цитирует агентство решение ведомства.

В управлении подчеркивают, что Uber должна немедленно прекратила оказывать услуги с помощью мобильного приложения на территории страны.

Напомним, что этим летом Uber отчитался о рекордном убытке за II квартал. Выручка компании составила всего $3,17 млрд, а убытки — $5,2 млрд.

