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Экономика

Компания Uber зафиксировала рекордный убыток за квартал

16:36, 09.08.2019
Компания Uber зафиксировала рекордный убыток за квартал
Фото: ru.wikipedia.org/ Hipsta.space

Американская компания Uber Advanced Technologies понесла рекордные убытки во втором квартале 2019 финансового года.

Выручка Uber за второй квартал, который завершился 30 июня, увеличилась с предыдущими показателями всего на 14% и составила $3,17 млрд, что является для компании антирекордом. Аналитики предрекали, что ее прибыль превысит $3,3 млрд, сообщает ТАСС.

При этом убытки компании составили $5,2 млрд по сравнению с $1,01 млрд в прошлом квартале. За аналогичный период 2018 года Uber потеряла $878 млн. Однако, по оценке издания The Wall Street Journal, нынешний результат оказался обусловлен тем, что компания выделила $3,9 млрд на компенсацию расходов, связанных с процедурой первичного размещения акций (IPO), которую Uber провела в начале мая на бирже Нью-Йорка.

В то же время в Uber отмечают стабильно растущую активность клиентов, пользующихся сервисом такси компании. Так, согласно данным за второй квартал этого года, число бронирований поездок выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 31%, их общая стоимость составила $15,7 млрд.

Ранее стало известно, что у американской компании Uber появится новая услуга Uber Air (воздушное такси) в австралийском городе Мельбурн. Пассажиры смогут перемещаться с крыши на крышу по сети посадочных площадок. Воздушное такси будет совершать вертикальные взлет и посадку.

Экономика
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