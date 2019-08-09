Компания Uber зафиксировала рекордный убыток за квартал

Американская компания Uber Advanced Technologies понесла рекордные убытки во втором квартале 2019 финансового года.

Выручка Uber за второй квартал, который завершился 30 июня, увеличилась с предыдущими показателями всего на 14% и составила $3,17 млрд, что является для компании антирекордом. Аналитики предрекали, что ее прибыль превысит $3,3 млрд, сообщает ТАСС.

При этом убытки компании составили $5,2 млрд по сравнению с $1,01 млрд в прошлом квартале. За аналогичный период 2018 года Uber потеряла $878 млн. Однако, по оценке издания The Wall Street Journal, нынешний результат оказался обусловлен тем, что компания выделила $3,9 млрд на компенсацию расходов, связанных с процедурой первичного размещения акций (IPO), которую Uber провела в начале мая на бирже Нью-Йорка.

В то же время в Uber отмечают стабильно растущую активность клиентов, пользующихся сервисом такси компании. Так, согласно данным за второй квартал этого года, число бронирований поездок выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 31%, их общая стоимость составила $15,7 млрд.

Ранее стало известно, что у американской компании Uber появится новая услуга Uber Air (воздушное такси) в австралийском городе Мельбурн. Пассажиры смогут перемещаться с крыши на крышу по сети посадочных площадок. Воздушное такси будет совершать вертикальные взлет и посадку.

