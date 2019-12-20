В Казани откроют мемориальную доску певцу Владиславу Голикову

В Казани 23 декабря, в 14.00, откроют мемориальную доску певцу, тенору, солисту Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, уроженцу Татарстана Владиславу Голикову.

Памятная доска будет установлена на фасаде здания Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова по адресу: Пушкина, 31.

В церемонии примут участие министр культуры РТ Ирада Аюпова, родственники Владислава Голикова, представители исполкома Казани, а также руководство ансамбля имени Александрова, сообщает Министерство культуры РТ.

Напомним, Голиков погиб при крушении авиационного лайнера Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 года.

Кроме того, на борту была еще одна уроженка Казани — 22-летняя артистка балета Ралина Гильманова. Мемориальная доска ей была установлена годом ранее на здании хореографического училища, где девушка начинала карьеру.