Димитрис Прифтис: «УНИКС занял первое место в группе, но я не рад нашей игре»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу в Кубке Европы над «Дарушшафакой» (71:68).



«Сегодня у нас не шло в атаке, особенно в первой половине матче. Много открытых бросков, которыми мы должны были попадать, пролетели мимо. Мы были неэффективными и сами позволили сопернику обрести уверенность. Если не ошибаюсь, они забросили шесть трехочковых в первой четверти. Главное, что нам нужно было сделать, — это улучшить нашу защиту, прессинговать по всей площадке и увеличивать темп игры. Рад, что нам это удалось.

— Как вы оцените игру команды по итогам группового этапа?

— Это явно не то, что мы ожидали. Мы добивались победы в трудных поединках и потом терпели обидные поражения в других играх. Не совру, если скажу, что не впечатлен нашим выступлением. Да, мы заняли первое место в группе и продолжили свой путь в Еврокубке. Но нам нужно извлечь урок и не прятаться за то, что мы первые, — приводит слова Прифтиса корреспондент «Реального времени».