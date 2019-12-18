Евгений Колесников: «Мы вытерпели вначале и в концовке УНИКСу сопутствовала удача»

Игрок УНИКСа Евгений Колесников прокомментировал победу казанцев над турецкой «Дарушшафакой» (71:68).

— В начале матча турки забили несколько тяжелых мячей, в том числе 6 из 8 трехочковых, что и повлияло на разницу в «минус 11». Но мы вытерпели в первой четверти, во второй продолжили давить, в третьей подсократили отрыв и уже началась ровная игра. А в концовке мы оказались сильнее и нам сопутствовала удача.

— Вы стали самым результативным игроком в составе УНИКСа.

— Для меня главное победа. В следующем этапе у нас будут уже более серьезные соперники. Здесь важен вклад каждого игрока. В предыдущих матчах забивали другие, сегодня я, но самое главное это победа.

— Как добавить в игре в первой половине встречи. В концовках УНИКС играть уже научился.

— Мы работаем над этим. Я могу сказать, что и в первой половине мы выглядели хорошо. Также на протяжении всего матча мы неплохо играли в защите. Были какие-то моменты, но явных провалов удалось избежать. Да, они забивали тяжелые броски, но мы не позволяли им реализовывать другие, — приводит слова Колесникова корреспондент «Реального времени».