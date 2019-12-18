Женский волейбол. Казанское «Динамо» уверенно обыграло немецкий «Потсдам»

Казанское «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка ЕКВ дома обыграло немецкий «Потсдам» (3:1).

Хозяйки площадки уверенно провели всю игру, кроме второй партии, где гости неожиданно оказались сильнее «Динамо». Однако победа все равно осталась за казанскими волейболистками.

Самым результативным игроком в составе «Динамо» стала Саманта Фабрис, набравшая 25 очков.

Отметим, что первый матч между этими соперниками также остался за казанцами (3:2).

«Динамо-Казань» (Россия) — «Потсдам» (Германия) — 3:1 (25:20, 15:25, 25:12, 25:23).